Цены на газ в Европе упали почти до трехнедельного минимума

Цены на газ продолжили падать шестой день подряд. Все из-за ограниченных поставок России и на фоне ожидаемых поставок со сжиженным природным газом (СПГ) из США.

Цена газа в Европе

Цены на газовом хабе TTF (Нидерланды) по состоянию на 29 декабря на Лондонской бирже ICE составили чуть больше 1 166 долларов за тысячу кубометров газа. Напомним, что еще 24 декабря отметка была на уровне 1 300 долларов за тысячу кубометров газа. Несмотря на то, что цены на газ в Европе снижают уже около недели, они все еще более чем в пять раз выше, чем средняя цена за последние пять лет.

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Почему цена газа падает

В текущем году европейские цены на газ выросли более чем на 400%, отмечает издание Bloomberg.

Россия ограничивала поставки голубого топлива, в то время как спрос на него начал возобновляться. Поэтому в Европу направляются танкеры с СПГ из США, что и повлияло на снижение стоимости газовых фьючерсов на бирже.

Напомним, что новые поставки с СПГ появились после того, как рекордно высокие цены на газ заставили фабрики приостановить или замедлить свою деятельность. 21 декабря 2021 года цена газа на бирже впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

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Фактор "Северного потока-2"

Эндрю Хилл, руководитель отдела анализа европейского газа в BloombergNEF, отмечает, что газовая проблема Европы может не исчезнуть в следующем году.

Геополитические проблемы и неприязнь к России, особенно по газопроводу "Северный поток-2", увеличат возможности России по ограничению потоков в Европу в первой половине года, а потенциально и на более длительный срок,

– считает он.

Резкий рост стоимости газа: основное

17 декабря 2021 года корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал - Европа".

Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.

21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим.

Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов.

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