Почему газ будет дорожать

Герман Галущенко заявил, что на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива. Именно поэтому газ в Украине может подорожать.

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Если в Европе и в дальнейшем будет такой дефицит газа, как сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая,

– заверил министр.

Он отметил, что, несмотря на то, что месячная цена на газ достигла почти 12 гривен на кубометр, годовая фиксированная цена не превышает 8 гривен.

Тариф увеличился на 50%

В "Нафтогазе" установили цену газа для потребителей месячного тарифа в размере 11,94 гривны за кубометр. Заметим, это на 50% превышает годовой тариф. Однако в компании отметили, что по умолчанию обслуживают всех пользователей именно по годовому тарифу. Поэтому такие изменения большинства украинцев, по сути, не коснутся.

Заметим, согласно годовому тарифу, стоимость газа составляет 7,96 гривны за кубометр.