Цены на газ на украинских АЗС побили исторический рекорд

Средняя стоимость автогаза в украинских сетях АЗС в течение июля выросла на 9,1%, то есть на 1,39 гривны за литр. Она достигла 16,72 гривны, обновив исторический рекорд.

Об ощутимом росте цен на автогаз в Украине в течение июля свидетельствуют данные консалтинговой компании.

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Подорожание автогаза: как изменились цены на АЗС

в сетях ОККО цены выросли на 1,5 гривны за литр – до 17,48-17,49 гривны;

WOG – на 1,7 гривны за литр – до 17,68;

АЗС сети Glusco за июль повысили цену на 1,8 гривны за литр – до 16,75;

на UPG средняя цена увеличилась на 1,49 гривны за литр – до 16,79;

"БРСМ-Нафта" за месяц увеличила цену на 1,4 гривны за литр – 16,88;

Avantage7 повысили цену газа в среднем на 1,37 гривны за литр – до 16,12.

Причины повышения цен на газ

Рост оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля.

Рост стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке России – крупнейшего экспортера сжиженного газа в Украину.

По словам импортеров, отгрузка ресурса производства "Роснефти" началась позже на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Кроме того, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил "Лукойл".

Из-за введения санкций США и Евросоюза в отношении "Белнефтехима" и нефтепродуктовой отрасли Беларуси снизились объемы поставок с белорусских заводов.

19 июля 2021 года стоимость газа в сетях АЗС Украины премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения, достигнув 17,5 гривны за литр.