Ситуация с инфляцией в Еврозоне
Уровень инфляции в феврале этого года ускорился до 0,9% с 0,3% по сравнению с январем. Напомним, что эксперты The Wall Street Journal ожидали роста потребительских цен на 5,8%.
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Главной причиной роста инфляции стал рост цен на энергоносители. Он продолжился на 32% по сравнению с прошлым годом. В Германии потребительские цены выросли на 5,5%, в Испании – на 7,6%, в Италии – на 6,2%
Самый сильный скачок инфляции был зафиксирован в:
- Эстонии (+11,6%),
- Литве (+14%),
- Чехии (+10%).
Что подорожало больше всего
- Продукты питания, алкоголь и табак в феврале подорожали на 4,2%.
- Стоимость услуг выросла на 2,5%.
Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале выросли на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,3% в предыдущем месяце. Заметим, что показатель сошелся с предварительной оценкой.
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