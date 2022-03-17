Ситуация с инфляцией в Еврозоне

Уровень инфляции в феврале этого года ускорился до 0,9% с 0,3% по сравнению с январем. Напомним, что эксперты The Wall Street Journal ожидали роста потребительских цен на 5,8%.

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Главной причиной роста инфляции стал рост цен на энергоносители. Он продолжился на 32% по сравнению с прошлым годом. В Германии потребительские цены выросли на 5,5%, в Испании – на 7,6%, в Италии – на 6,2%

Самый сильный скачок инфляции был зафиксирован в:

Эстонии (+11,6%),

Литве (+14%),

Чехии (+10%).

Обратите внимание! Меньше всего потребительские цены в прошлом месяце выросли на Мальте и во Франции (в обеих странах на 4,2%).

Что подорожало больше всего

Продукты питания, алкоголь и табак в феврале подорожали на 4,2%.

Стоимость услуг выросла на 2,5%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале выросли на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,3% в предыдущем месяце. Заметим, что показатель сошелся с предварительной оценкой.

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