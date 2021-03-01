Укрзализныця начинает индексацию: цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно
С марта – апреля 2021 года Укрзализныця планирует повышать стоимость железнодорожных пассажирских перевозок. Цены на билеты будут увеличивать на 2% ежемесячно до конца года.
Источник:"Здоровая политика"
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя повышение цен на билеты на железнодорожные перевозки.
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Цены на проезд в поездах будут расти
Я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация,
– отметил Криклий.
По его словам, она стартует с марта – апреля и продлится до конца 2021 года. В этот период цены на билеты будут расти на 2% каждый месяц.
Министр подчеркнул, что при условии покупки билетов заранее, будет возможность получать скидки до 40%.
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