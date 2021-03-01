С марта – апреля 2021 года Укрзализныця планирует повышать стоимость железнодорожных пассажирских перевозок. Цены на билеты будут увеличивать на 2% ежемесячно до конца года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя повышение цен на билеты на железнодорожные перевозки.

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Цены на проезд в поездах будут расти

Я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация,

– отметил Криклий.

По его словам, она стартует с марта – апреля и продлится до конца 2021 года. В этот период цены на билеты будут расти на 2% каждый месяц.

Министр подчеркнул, что при условии покупки билетов заранее, будет возможность получать скидки до 40%.

Обратите внимание! В феврале Укрзализныця анонсировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки, в частности стоимость плацкарта из Киева во Львов до конца года постепенно вырастет со 190 до 232 гривен