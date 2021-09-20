Цены на бензин прекратили рост: стоимость топлива на АЗС
20 сентября 2021 , 15:59Читати новину українською
Источник:"РБК–Украина"
Розничная цена бензина по состоянию на 20 сентября остается на уровне предыдущего торгового дня. Однако цена автомобильного газа и дизельного топлива несколько возросла.
Цена топлива на АЗС
Согласно данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на топливо выглядят следующим образом:
- бензин А-92 составляют 29,33 гривны за литр,
- бензин А-95 – 30,20 гривны за литр,
- дизельное топливо (ДТ) – 28,46 гривны за литр (+0,01 гривен),
- автогаз – 17,53 гривны за литр (+0,02 гривен).
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Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Таблица розничных цен на бензин А-95 / Скриншот с "Консалтинговой группы А-95"
Государственное регулирование цен: что следует знать
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Последний раз Минэкономики обновляло предельную цену 6 сентября, в результате чего стоимость бензина повысилась с 25,53 гривны до 25,94 гривны, а ДТ наоборот снизилась с 21,11 гривны до 21,69 гривны за литр.