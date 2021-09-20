Цены на бензин прекратили рост: стоимость топлива на АЗС

20 сентября 2021 , 15:59
Читати новину українською

Источник:

"РБК–Украина"

Розничная цена бензина по состоянию на 20 сентября остается на уровне предыдущего торгового дня. Однако цена автомобильного газа и дизельного топлива несколько возросла.

Цена топлива на АЗС

Согласно данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на топливо выглядят следующим образом:

  • бензин А-92 составляют 29,33 гривны за литр,
  • бензин А-95 – 30,20 гривны за литр,
  • дизельное топливо (ДТ) – 28,46 гривны за литр (+0,01 гривен),
  • автогаз – 17,53 гривны за литр (+0,02 гривен).

Читайте также В Одесской области выявлено 200 тонн топлива, которое подлежало нелегальному сбыту, – Ткаченко

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Таблица розничных цен на бензин А-95 / Скриншот с "Консалтинговой группы А-95"

Государственное регулирование цен: что следует знать

Автор: Дар'я Вереньова