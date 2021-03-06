На украинских заправках резко поднялись цены на топливо. Эксперты отмечают, что это еще не окончательный скачок цен, поэтому как сэкономить на дизеле и бензине – далее в материале.

Цены на топливо

В феврале 2021 года литр бензина А-95 в Украине в среднем стоил более 25 гривен.

На протяжении января 2021 года цена за литр того же бензина поднялся на 11% и составляла 28,2 гривны за литр.

Консалтинговая группа А-95 отметила, что дизель за прошлый месяц вырос в цене на 10%, бензин А-92 подорожал на 12%, а автогаз – на все 21%.

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Причина роста цен: мнения экспертов

Эксперты Сергей Куюн, который является председателем Консалтинговой группы А-95, коммерческий директор Укргаздобыча Сергей Федоренко и руководитель отдела по маркетингу БРСМ-Нефти Александр Мельничук, отмечают, что повышение цен спровоцировало почти 20% подорожание нефти на мировом рынке в течение февраля. Стоит напомнить, что в феврале стоимость одного барреля нефти подскочила с 55 долларов до 67 долларов.

Сергей Федоренко. По мнению коммерческого директора Укргаздобыча повышение цен на горючее состоялось из-за того, что большая часть контрактов нефтеперерабатывающих заводов привязана к котировкам нефти на мировом рынке.

До 15 февраля АЗС присматривались, что будет с ценой на нефть, а затем, когда она резко подорожала, поднялись цены на бензин, дизель и LPG,

– Федоренко

Сергей Куюн. Председатель А-95 считает, что в феврале 2021 года цены на бензин и дизель в Украине сдерживали комплекс факторов: низкая температура, локдаун и серые схемы на рынке.

Господин Куюн опирается в своих утверждениях на исследования Консалтинговой группы А-95. Согласно исследованию 65% АЗС в Украине якобы продают топливо себе в убыток. К такому выводу в "А-95" пришли, сравнив оптовую стоимость топлива на рынке с розничной ценой АЗС, которую заправки выставляют покупателям.

С октября 2020 года цена на дизель выросла:

оптовая на 5,8 гривны за литр,

розничная – всего на 4 гривны.

Это означает, что рынок отстает из-за наличия дешевых остатков и больших объемов безналогового фальсификата, который слабо реагирует на внешние тенденции,

– говорит Куюн.

По данным онлайн-платформы Investing.com на мировом рынке котировки на нефть растут с октября 2020 года. Так, за прошедшие четыре месяца один баррель нефти эталонной марки Brent подорожал почти на 70%, тогда как цены на АЗС в Украине за этот же период выросли всего на 21 – 31% в зависимости от вида топлива.

Прогноз цен марта

Несмотря на то, что зимой спрос на горючее несколько спадает, потому что меньше людей передвигается на автомобилях. Однако, если котировки на нефть будут стабильны, то в марте произойдет рост цены от 1 до 1,8 гривны за литр. Такие цифры прогнозируют эксперты Мельничук, Куюн и Федоренко.

В случае такого сценария стоимость топлива в Украине может подняться до уровня конца 2019 года, когда цены на топливо находились в пределах 30 гривен за литр.

Как водителям сэкономить на топливе

Эксперты уверены, что даже при худшем для автомобилистов развития событий, у них все равно будет возможность сэкономить путем акций и программ лояльности.

ОККО: в феврале 2021 года заправка предлагала своим клиентам скидку в размере 3,5 гривны за литр горючего.

WOG: также по состоянию на февраль текущего года заправка предоставляла скидки потребителям топлива от WOG в размере 4 гривны за литр.

В сегодняшней ситуации это означает, что максимальная цена 30,50 гривны за литр на А-95 превращается в 25,5 – 26 гривны,

– Куюн.

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