Цены на бензин и дизель подскочили более чем на 10%: как сэкономить на топливе
На украинских заправках резко поднялись цены на топливо. Эксперты отмечают, что это еще не окончательный скачок цен, поэтому как сэкономить на дизеле и бензине – далее в материале.
Источник:Liga.net
Цены на топливо
- В феврале 2021 года литр бензина А-95 в Украине в среднем стоил более 25 гривен.
- На протяжении января 2021 года цена за литр того же бензина поднялся на 11% и составляла 28,2 гривны за литр.
Консалтинговая группа А-95 отметила, что дизель за прошлый месяц вырос в цене на 10%, бензин А-92 подорожал на 12%, а автогаз – на все 21%.
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Причина роста цен: мнения экспертов
Эксперты Сергей Куюн, который является председателем Консалтинговой группы А-95, коммерческий директор Укргаздобыча Сергей Федоренко и руководитель отдела по маркетингу БРСМ-Нефти Александр Мельничук, отмечают, что повышение цен спровоцировало почти 20% подорожание нефти на мировом рынке в течение февраля. Стоит напомнить, что в феврале стоимость одного барреля нефти подскочила с 55 долларов до 67 долларов.
- Сергей Федоренко. По мнению коммерческого директора Укргаздобыча повышение цен на горючее состоялось из-за того, что большая часть контрактов нефтеперерабатывающих заводов привязана к котировкам нефти на мировом рынке.
До 15 февраля АЗС присматривались, что будет с ценой на нефть, а затем, когда она резко подорожала, поднялись цены на бензин, дизель и LPG,
– Федоренко
- Сергей Куюн. Председатель А-95 считает, что в феврале 2021 года цены на бензин и дизель в Украине сдерживали комплекс факторов: низкая температура, локдаун и серые схемы на рынке.
Господин Куюн опирается в своих утверждениях на исследования Консалтинговой группы А-95. Согласно исследованию 65% АЗС в Украине якобы продают топливо себе в убыток. К такому выводу в "А-95" пришли, сравнив оптовую стоимость топлива на рынке с розничной ценой АЗС, которую заправки выставляют покупателям.
С октября 2020 года цена на дизель выросла:
- оптовая на 5,8 гривны за литр,
- розничная – всего на 4 гривны.
Это означает, что рынок отстает из-за наличия дешевых остатков и больших объемов безналогового фальсификата, который слабо реагирует на внешние тенденции,
– говорит Куюн.
Прогноз цен марта
Несмотря на то, что зимой спрос на горючее несколько спадает, потому что меньше людей передвигается на автомобилях. Однако, если котировки на нефть будут стабильны, то в марте произойдет рост цены от 1 до 1,8 гривны за литр. Такие цифры прогнозируют эксперты Мельничук, Куюн и Федоренко.
Как водителям сэкономить на топливе
Эксперты уверены, что даже при худшем для автомобилистов развития событий, у них все равно будет возможность сэкономить путем акций и программ лояльности.
ОККО: в феврале 2021 года заправка предлагала своим клиентам скидку в размере 3,5 гривны за литр горючего.
WOG: также по состоянию на февраль текущего года заправка предоставляла скидки потребителям топлива от WOG в размере 4 гривны за литр.
В сегодняшней ситуации это означает, что максимальная цена 30,50 гривны за литр на А-95 превращается в 25,5 – 26 гривны,
– Куюн.
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