В последние недели цены на бензин растут, но они все еще ниже, чем были в начале года. На цену влияют многие факторы - от пандемии коронавируса до курса гривны.

В материале Экономики 24 рассказываем, чего ждать от цены на бензин в 2021 году и что ее будет формировать.

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Цены на бензин в декабре

В течение последних нескольких месяцев цены на топливо ощутимо выросли. Только за последнюю неделю (7 – 11 декабря) топливо подорожало на 0,5 – 1 гривну в крупных сетях АЗС, о чем свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95.

Основная причина роста цены топлива – мировые цены на нефть начали расти. Кроме того, девальвация гривны является еще одним весомым фактором в поднятии цены, так как не только АЗС закупают нефть в иностранной валюте, но и акциз привязан к евро.

Цены на топливо 14 декабря:

Бензин А-95 Премиум – 26,30 гривны;

Бензин А-95 – 24,76 гривны;

Бензин А-92 – 23,71 гривни;

Дизельное топливо – 24,07 гривны;

Газ автомобильный – 12,68 гривны.

Прогноз цены на 2021 год

Что будет с ценами на топливо

Цены на нефть восстанавливаются, а гривна ощутимо девальвировала за последние полгода. Поэтому цены на топливо в Украине скорее всего будут расти в 2021 году, убеждены эксперты.

На бензины цена может вырасти на 1,9 гривны за литр, а на дизель – на 1,35 гривны... Однозначно, цены подрастут, поскольку розничная цена зависит от цен внешних котировок и курса НБУ, так как у нас акцизы уплачиваются в евро, плюс еще на все это – НДС,

– рассказал UBR.ua эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Что будет влиять на цену

Пандемия коронавируса и вакцина

Именно пандемия коронавируса вызвала обвал цен на нефть в мире. Из-за локдауна остановились производства, покупательная способность упала, что привело к тому, что мир не нуждался в тех объемах нефти, которую производили.

Страны-экспортеры нефти (ОПЕК) попытались урегулировать проблему, рекордно сократив объемы добычи. Это дало результат, но цены не вернулись к докризисным уровням.

В четверг, 10 декабря, цена нефти марки Brent впервые с марта превысила 50 долларов за баррель. Это произошло в большой степени из-за вакцины от коронавируса, которая дает надежду нефтерынку на возвращение спроса на нефть.

Поэтому то, как мир будет утверждать различные вакцины и запускать их в свободное обращение, будет непосредственно влиять на цены нефти, а следовательно и на цены бензина в Украине.

Курс гривны к доллару и евро

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,68 гривны за доллар и 26,42 за евро. По состоянию на 14 декабря курс обесценился до 27,97 гривны (18% падения) и 33,89 гривны (28% падения) соответственно.

Несмотря на то, что в основном нефть покупают в иностранной валюте, а акциз платим в евро, курс гривны существенно влияет на цену. Согласно прогнозам, собранным Экономикой 24, курс гривны относительно доллара в 2021 году будет в диапазоне 28 – 29 за доллар. Следовательно, такой существенной девальвации уже не следует ожидать.

Законодательство

Принятие закона о повышении акциза может привести к удешевлению цены на бензин и подорожанию цены на газ.

В Раде предлагают уравнять акцизы для бензина (0,213), дизеля (0,139) и газа (0,052) до 0,139 евро, то есть для бензина уменьшить, а для газа – увеличить. В Украинской энергетической ассоциации считают, что именно разный акциз для газа и бензина привел к тому, что четверть от всего потребления топлива приходится именно на газ, деньги за который идут в Россию.

Считают, что уравнивание акциза позволит бензину подешеветь на 20%, в то же время газ подорожает. Однако отметим, что в случае принятия законопроекта уменьшатся поступления в государственный бюджет.

Как формируется цена на бензин

Мировые цены нефти

Поскольку Украина не является топливно независимой страной, то одним из основных факторов, формирующих цены на бензин, являются цены нефти на мировом рынке. Пандемия коронавируса привела к падению спроса, а следовательно, и к рекордному падению цены на нефть, хотя цены уже достигли уровня 2019 года.

Откуда бензин в Украине? Украина не обеспечивает себя нефтью самостоятельно. Украинские добывающие вышки покрывают только 60% потребностей. Остальную нефть в основном закупают в Азербайджане (97% от импорта).



Нефтепродуктов, переработанных из украинской и импортной нефти, тоже не хватает. Около половины всего бензина производят на территории Украины, другую закупают преимущественно в Беларуси, а также в ЕС и России.

Но хоть цены на нефть и существенно упали, это не единственный фактор, который формирует цену на автозаправках.

Налоги

Треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 платят 0,213 евро (7,23 гривны). За эти деньги ремонтируют и строят дороги. Вместе с НДС эти два налога составляют около 40% от конечной стоимости бензина. Это средний показатель в мире. К примеру, в США налог составляет 20%, а в Германии — 64%. Из-за падения гривны, доля налогов в цене выросла.

Транспортировка и заработок АЗС

Операторы АЗС транспортируют бензин, а также ставят свою наценку, которая зависит от силы бренда, конкуренции и вмешательства государства в рынок. Операторы АЗС закупают бензин наперед, а значит изменение цен на нефть на мировом рынке повлияет на украинские цены не раньше 2 – 4 недель.

Дорогой ли в Украине бензин

Во-первых, многие АЗС продают украинский бензин, а во-вторых, у тех АЗС, которые предлагают импортное топливо, мировые цены на нефть не являются единственным фактором, формирующим цену. Поэтому понятно, что цены на топливо в Украине не могут падать пропорционально мировым ценам на нефть.

Но реакция должна быть. Мы решили посмотреть, как цены на украинский бензин А-95 реагируют на изменения цены нефти Brent. Для этого мы посчитали в процентах как менялась цена по сравнению с 1 февраля этого года.

Тогда цена нефти Brent была 54,3 доллара за баррель. А бензин А-95 на украинских АЗС стоил 26,53 гривны за литр. Видно, что после резкого падения в марте, цены на бензин в Украине начали падать аж через месяц – и то не сильно. После того, как нефть частично восстановила свои позиции, бензин тоже начал медленно расти в цене.

Самые низкие цены наблюдались в мае, когда бензину удалось сбросить 18% в стоимости относительно цены 1 февраля.

Сейчас украинские цены на бензин на 6,6% ниже, чем 1 февраля, а мировые цены на нефть ниже на 6,9%. Поэтому украинские цены на бензин все же реагируют на мировые цены на нефть – просто медленнее и менее ощутимо.

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Цены на бензин в мире

В октябре Экономика 24 сравнила цены на бензин в Украине и мире. Тогда он стоил 85 центов или 24,26 гривны за литр 95-го. Это средняя цена в мире. Сравнить цены в других странах можно на интерактивной карте.

Самый дешевый или точнее практически бесплатный бензин – в Венесуэле. Эта страна – лидер по залежам нефти в мире. Дороже всего заправить машину обойдется в Гонконге, за литр А-95 здесь придется заплатить 2,24 доллара (почти 64 гривны).

В октябре цены на бензин в мире были такими: