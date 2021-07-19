Цены на автомобильный газ бьют рекорды: назвали причину

Автомобильный газ в сетях АЗС снова вырос в цене на 28 копеек. Теперь в среднем за литр нужно отдать 16 гривен.

Эксперты говорят, что в последний раз такая цена была еще в ноябре 2018 года. Тогда цена достигла 16,03 гривны за литр. Такие данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Цены на автомобильный газ снова выросли

В течение 16 – 19 июля средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр. Теперь она составляет 16 гривен за литр.

Изменения в разных АЗС:

цена в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения – ОККО выставила цену 17,49 гривны за литр, SOCAR – 17,48 игры за литр, а WOG – 17,28 гривны за литр;

– ОККО выставила цену 17,49 гривны за литр, SOCAR – 17,48 игры за литр, а WOG – 17,28 гривны за литр; KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 копеек – до 16,69 и 15,58 гривны за литр соответственно;

"БРСМ-Нафта" и Motto – на 18 и 23 копеек – их цена составляет 16,03 гривны за литр и 15,81 гривны за литр.

Причины подорожания

Основным фактором подорожания сжиженного углеводородного газа (СУГ) аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов:

с начала июля оптовая цена СУГ выросла на 3000 гривен за тонну, что эквивалентно 1,6 гривны за литр;

за тот же период розничные сети продемонстрировали подорожание на 70 – 90 копеек за литр.

О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются,

– рассказал аналитик "А-95" Артем Куюн.

Он добавил, что сейчас цена на сжиженный газ растет по всей Европе.

Что этому предшествовало