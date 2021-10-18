Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года

18 октября 2021 , 15:40
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Источник:

Министерство экономики Украины

В Министерстве экономики доработали проект постановления Кабинета министров относительно минимальных цен на алкоголь. Благодаря ему удастся привлечь в государственный и местный бюджеты около 300 миллионов гривен.

Как вырастут цены на алкоголь

Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя. 

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Повышение минимальной розничной цены предполагается на:

  • водку и ликеро-водочные изделия – 6,2%,
  • виски, ром и джин – 5,9%,
  • коньяк (бренди) – 5,5%,
  • винодельческую продукцию – 8,2,
  • вермут – 8,2%,
  • другие вина – до 34,2%.

Розничные цены не изменятся на:

  • виноградные натуральные вина,
  • игристые вина,
  • газированные винные напитки.

Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 миллионов гривен,
– отмечается в документе.

Количество лиц, на которые распространяется действие акта – около 98,23 предприятия, что осуществляют производство и реализацию алкогольных напитков.
Автор: Дар'я Вереньова