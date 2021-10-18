Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года
18 октября 2021 , 15:40Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
В Министерстве экономики доработали проект постановления Кабинета министров относительно минимальных цен на алкоголь. Благодаря ему удастся привлечь в государственный и местный бюджеты около 300 миллионов гривен.
Как вырастут цены на алкоголь
Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя.
Читайте также Инфляция безумно выросла в сентябре: что подорожало больше всего
Повышение минимальной розничной цены предполагается на:
- водку и ликеро-водочные изделия – 6,2%,
- виски, ром и джин – 5,9%,
- коньяк (бренди) – 5,5%,
- винодельческую продукцию – 8,2,
- вермут – 8,2%,
- другие вина – до 34,2%.
Розничные цены не изменятся на:
- виноградные натуральные вина,
- игристые вина,
- газированные винные напитки.
Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 миллионов гривен,
– отмечается в документе.