Как вырастут цены на алкоголь

Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя.

Читайте также Инфляция безумно выросла в сентябре: что подорожало больше всего