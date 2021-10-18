Как вырастут цены на алкоголь

Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя.

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Повышение минимальной розничной цены предполагается на:

  • водку и ликеро-водочные изделия 6,2%,
  • виски, ром и джин 5,9%,
  • коньяк (бренди) 5,5%,
  • винодельческую продукцию 8,2,
  • вермут 8,2%,
  • другие вина до 34,2%.

Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 миллионов гривен,
отмечается в документе.