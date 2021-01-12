С 1 февраля можно было бы снизить цену на газ для "уязвимых" потребителей. Минэнерго предлагает применить такую схему: цену для населения сформировать суммой цены на газ на европейском газовом хабе и минимальной наценки поставщиков. И именно эту цену зафиксировать на год.

Если с ценой на газ не делать ничего прямо сейчас, то в феврале она вырастет еще на 15%. Об этом написал исполняющий обязанности руководителя Министерства энергетики Украины Юрий Витренко в фейсбуке.

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Цена на газ: как ее предлагает снизить Минэнерго

По словам Витренко, "Укргаздобыча" (эта государственная компания контролируется "Нафтогазом") продавать поставщикам газ для "уязвимых" потребителей по цене "хаб минус транспортировка".

Что значит "цена" хаб минус транспортировка"

Цена "хаб минус транспортировка" – это цена на газ на европейском газовом хабе без учета наценки за его транспортировку через украинскую газотранспортную систему (транзитом из России в ЕС).

Именно эту цену планируют пересматривать раз в год на основании данных биржи в ноябре. Поставщики же будут конкурировать между собой, предлагая к этой цене меньшие наценки.

Какой может быть окончательная цена для украинцев

В итоге потребитель сможет выбрать себе поставщика с приемлемой ценой, зафиксированной на год.

А не так, как сейчас – когда цену на газ могут менять ежемесячно. И человек – теоретически – ежемесячно должен следить за ценой у поставщика, сравнивать ее с ценой других поставщиков, а потом еще и при надобности за несколько дней своего поставщика менять на другого.

По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5356 гривен (за 1000 кубометров – 24 канал), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе,

– заверил Юрий Витренко.

Он также уточнил, что предложение Минэнерго пока находится на стадии обсуждения, изучения подводных камней, юридических нюансов. Также еще надо объяснить МВФ, что речь идет "об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад".

К тому же министерство готово рассмотреть другие предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы рынка газа.

Важно: в схеме, которую описал Юрий Витренко, не упоминается цена за транспортировку газа по территории Украины до конечного потребителя, платежки за что украинцы получают отдельно.

Какая система формирования цены газа для украинцев действует сегодня

Вторник рассказал, что по поручению премьера Минэнерго изучило рынок газа в январе 2021.

Оказалось, что региональные газоснабжающие компании продают газ по цене от 6990 до 10800 гривен за 1000 кубометров (в среднем – 9618 гривен). Цена же "Нафтогаза" – 7220 гривен.

Итак, в облгазсбытов средняя цена на 33% выше цены "Нафтогаза". Однако долю рынка они занимают гигантскую – до 89%. По мнению руководителя Минэнерго, это уже свидетельствует, что "что-то с этим рынком не так".