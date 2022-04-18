Центробанк России признал, что контролирует только половину золотовалютных резервов

Эльвира Набиуллина, которая является главой центробанка России, сообщила, что регулятор распоряжается только примерно половиной резервов.

Из-за санкций резервы российского центробанка заблокированы и не позволяют контролировать ситуацию с валютой на рынке. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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Она отметила, что центробанк может распоряжаться примерно половиной резервов. А именно – золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Однако они не позволяют управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке.

Напомним, что в России пенсионными накоплениями будут закрывать "дыры" в российском бюджете. Закон, который разрешает министерству финансов использовать средства Фонда национального благосостояния, уже подписал Путин. Кроме того, также российский минфин теперь может тратить ценные бумаги вкладчиков.

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