Центробанк России повысит ставку до 20%

Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Решение приняли на фоне исторического обвала рубля и санкций, которые мир наложил на Россию.

Необходимость повышения объяснили кардинальным изменением внешних условий для российской экономики.

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Повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания,

– заявил ЦБ.

Что такое ключевая ставка

От ключевой ставки (в Украине это учетная ставка) зависят ставки на депозиты, кредиты, ипотеки. Все они растут. Также стране становится дороже привлекать инвестиции. Хотя из-за санкций России и так трудно привлекать инвестиции.

Санкции против Центробанка России

Этой ночью Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России. Благодаря этому будет заморожено около половины финансовых резервов, которые хранятся в банках стран G7.

Вслед за ЕС и рядом предыдущих санкций, Великобритания решила ввести санкции против Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, что курс рубля обвалился до исторического минимума, потеряв более 40% своей стоимости. Это исторический обвал.

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