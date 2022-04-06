Центробанк РФ потратил 40 миллиардов долларов на поддержание курса рубля: надо больше санкций

С начала войны с Украиной Россия потратила уже 40 миллиардов долларов на поддержание курса рубля. Санкции, которые накладывают на страну-оккупанта, работают.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что нужно еще больше санкций.

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Для понимания, Центробанк России потратил 40 миллиардов на поддержку курса рубля за период полномасштабного вторжения России в Украину. Санкции работают, хотя их нужно больше,

– подчеркнул Ермак.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести более жесткие санкции против России. Украинский лидер подчеркнул: все в Европе должны перестать бояться. Демократию и ценности нужно ставить выше, чем опасности со стороны России.

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