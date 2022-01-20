Центральный банк России официально предложил запретить криптовалюту

В России могут полностью запретить использовать криптовалюту. Центральный банк официально предложил такую инициативу.

20 января учреждение опубликовало доклад о "риске криптовалют и возможных мерах урегулирования". Документ теперь должны "обсуждать".

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ЦБ предупредил частных инвесторов, что они могут полностью потерять вложения, а курс криптовалюты склонен к колебаниям. Он, мол, часто зависит от информационного фона. В частности, заявлений публичных лиц, которые могут завалить рынок за короткое время.

Рост интереса российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы. Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков,

– говорится в докладе.

Что предлагает Центральный банк России

ввести ответственность за оплату криптовалютой товаров и услуг;

запретить оборот и обмен криптовалют на территории России и установить ответственность за нарушения. В частности, банк предлагает наработать механизмы выявления операций и лиц, которые их осуществляют;

запретить финансовым организациям делать вложения в криптовалюты;

назначить орган, который будет осуществлять мониторинг этих мероприятий.

Заметим, банк не запрещает россиянам просто владеть криптовалютой.

При чем тут оппозиция

На самом деле одной из причин, почему хотят запретить криптовалюту, является финансирование оппозиции и так называемых "иностранных агентов". Американское издание Blomberg заявило, что лоббировало запрет криптовалюты ФСБ. Так как платежи в цифровой валюте трудно отслеживать. Россияне все чаще используют их для пожертвований в пользу оппозиции.

Кроме того, банк уже длительное время выступал против криптовалюты. Руководительница учреждения Эльвира Набиуллина говорила, что эту валюту используют "для нелегальных операций криминального характера".

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