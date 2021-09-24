Центральный банк Китая объявил все криптовалютные операции незаконными: биткойн подешевел
24 сентября 2021 , 15:48Читати новину українською
Источник:AFP
В Китае Центральный банк ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции. Это сразу привело к удешевлению биткойна.
Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.
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Китаю объявил криптовалютные операции незаконными
Центральный банк Китая заявил, что все транзакции с использованием биткойнов и других цифровых активов теперь будут классифицировать как незаконную финансовую деятельность.
Из-за этого вне закона оказались и услуги, которые жителям страны предоставляют криптовалютные биржи.
Цены на биткоин поползли вниз
После такого шага китайского регулятора цена биткойна за час упала более чем на 3 тысячи долларов или же на 6%.
Кризис в китайской компании Evergrande: что известно
- На днях мировые рынки всколыхнула новость о возможном крахе крупнейшей китайской компании в сфере недвижимости Evergrande. На фоне этого акции компаний и фондовые индексы пошли вниз.
- Проблемы китайской компании-гиганта в сфере недвижимости также стали причиной турбулентности на рынке криптовалют. В частности, курс биткойна снова обвалился. Также работала формула: падает биткойн – падают другие цифровые монеты.
- Кризис в Evergrandе привел к тому, что самые состоятельные люди мира потеряли более 26 миллиардов долларов.