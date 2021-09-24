Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.

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Китаю объявил криптовалютные операции незаконными

Центральный банк Китая заявил, что все транзакции с использованием биткойнов и других цифровых активов теперь будут классифицировать как незаконную финансовую деятельность.

Из-за этого вне закона оказались и услуги, которые жителям страны предоставляют криптовалютные биржи.

Цены на биткоин поползли вниз

После такого шага китайского регулятора цена биткойна за час упала более чем на 3 тысячи долларов или же на 6%.

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