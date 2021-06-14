Стоимость топлива вырастет: Минэкономики повысило средние цены на ДТ и бензин

14 июня Министерство экономики обнародовали новые цены на бензин и дизельное топливо (ДТ), в рамках государственного регулирования цен. Стоимость горючего увеличится более чем на гривну.

Какая будет средняя стоимость топлива

Стоимость дизельного топлива Минэкономики установило на уровне 22,09 гривны за литр.

Литр бензина будет стоить 25,82 гривны.

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Заметьте, что стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30,82 гривны, а дизельного топлива – 29,09 гривны.

Почему цена на топливо выросла

В министерстве рассказали, что расчеты проведены в соответствии с постановлением Кабмина от 9 декабря текущего года об установлении карантина и ограничений для предотвращения распространения COVID-19.

На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" (письмо от 11.06.2021 № 16/3-52-21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривны, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 гривны, говорится в сообщении Минэкономики.

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