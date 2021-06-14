Какая будет средняя стоимость топлива

Стоимость дизельного топлива Минэкономики установило на уровне 22,09 гривны за литр.

Литр бензина будет стоить 25,82 гривны.

Интересно Действительно ли в Украине можно взять беспроцентный кредит на авто

Заметьте, что стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30,82 гривны, а дизельного топлива – 29,09 гривны.

Почему цена на топливо выросла

В министерстве рассказали, что расчеты проведены в соответствии с постановлением Кабмина от 9 декабря текущего года об установлении карантина и ограничений для предотвращения распространения COVID-19.

На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" (письмо от 11.06.2021 № 16/3-52-21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривны, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 гривны, говорится в сообщении Минэкономики.

Стоит ознакомиться Стоит ли бояться цен на топливо: влияние государства на рынок и тенизация