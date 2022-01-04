Цена топлива на АЗС: какая стоимость бензина, автогаза и ДТ

Средняя розничная цена литра бензина, дизельного горючего и автогаза остаются без изменений по состоянию на 4 января 2022 года против предыдущего торгового дня. Какая цена топлива на разных АЗС – рассказываем дальше.

Цена топлива 4 января 2022 года

Средние розничные цены топлива на 4 января 2022 года предоставила Консалтинговая группа "А-95". Цены на бензин марки А-95 колеблются от 31,49 гривны за литр до 28 гривен.

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Средняя цена горючего на АЗС

Бензин А-92 – 29,44 гривны за литр.

– 29,44 гривны за литр. Бензин А-95 – 30,21 гривны за литр.

– 30,21 гривны за литр. Дизельное горючее – 29,40 гривны за литр.

– 29,40 гривны за литр. Автогаз – 19,04 гривны за литр.

Розничные цены на бензин А-95 4 января 2022 года / Скриншот "РБК-Украина"

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.

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