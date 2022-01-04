Цена топлива 4 января 2022 года
Средние розничные цены топлива на 4 января 2022 года предоставила Консалтинговая группа "А-95". Цены на бензин марки А-95 колеблются от 31,49 гривны за литр до 28 гривен.
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Средняя цена горючего на АЗС
- Бензин А-92 – 29,44 гривны за литр.
- Бензин А-95 – 30,21 гривны за литр.
- Дизельное горючее – 29,40 гривны за литр.
- Автогаз – 19,04 гривны за литр.
Розничные цены на бензин А-95 4 января 2022 года / Скриншот "РБК-Украина"
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
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