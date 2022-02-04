Цена топлива может существенно возрасти снова: Минэкономики обновило предельную цену
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина и ДТ может вырасти на более чем гривну.
Цена топлива
Согласно новым расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина вырастет с 29,25 гривны до 30,84 гривны (на 1,59 гривны);
- дизельного топлива (ДП) – 26,84 гривны до 27,99 гривны за литр (на 1,59 гривны)
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Почему цена горючего на АЗС может возрасти
Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.
Также следует напомнить, что после того, как последний раз Минэкономики повысило предельную цену, стоимость горючего на АЗС прибавляла в цене несколько дней подряд. Узнать больше о динамике изменения цены топлива можно здесь.
Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 35,84 гривны за литр бензина
- 35,30 гривны за литр ДТ.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео