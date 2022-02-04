Цена топлива

Согласно новым расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина вырастет с 29,25 гривны до 30,84 гривны (на 1,59 гривны);

дизельного топлива (ДП) – 26,84 гривны до 27,99 гривны за литр (на 1,59 гривны)

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Почему цена горючего на АЗС может возрасти

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим , что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

Также следует напомнить, что после того, как последний раз Минэкономики повысило предельную цену, стоимость горючего на АЗС прибавляла в цене несколько дней подряд. Узнать больше о динамике изменения цены топлива можно здесь.

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

35,84 гривны за литр бензина

35,30 гривны за литр ДТ .

Важно! Максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.

Обратите внимание! Бензиновая формула идентична методике формирования цены на уголь, действовавшей с 2016 по 2019 год. В основе этих формул лежит котировка топлива в порту нидерландского Роттердама плюс расходы на доставку к потребителю в Украине.