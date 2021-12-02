Цена топлива может снизиться более чем на гривну: новая предельная цена Минэкономики

Цена топлива может снизиться на АЗС свыше гривны за литр бензина и немного меньше для литра дизельного топлива. Все потому, что Минэкономики обновило предельные цены на топливо, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Новая предельная цена топлива

По состоянию на 1 декабря предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снизится с 27,15 гривны до 25,88 гривны (на 1,17 гривны);

снизится с 27,15 гривны до 25,88 гривны (на 1,17 гривны); дизельного топлива (ДП) – с 23,83 гривны до 23,27 гривны за литр (на 56 копейки).

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Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подешевеет. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Так что в ближайшее время цена топлива на АЗС может снизиться.

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

30,88 гривны за литр бензина ,

, 30,27 гривны за литр ДТ.

Тем не менее максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Государственное регулирование цен