Новая предельная цена на топливо

По состоянию на 11 августа предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снижена с 26,86 гривны до 26,67 гривны,

дизельного топлива – с 22,24 гривны до 21,64 гривны за литр.

Важно Зеленский подписал законы об отмене НДС на ввоз электромобилей

Напомним! 4 августа Минэкономики подняло предельные цены на топливо: бензин – 26,86 гривны за литр, дизельное топливо – 22,24 гривны за литр. Максимальная наценка на АЗС

Стоимость топлива на АЗС, согласно с максимальной наценкой, не может превышать:

31,67 гривны за литр бензина,

28,64 гривны за литр дизельного топлива

Читайте также Цена на газ снова бьет рекорд: какая стоимость топлива на АЗС

Государственное регулирование цен на топливо