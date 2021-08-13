Новая предельная цена на топливо

По состоянию на 11 августа предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

  • цена литра бензина снижена с 26,86 гривны до 26,67 гривны,
  • дизельного топлива – с 22,24 гривны до 21,64 гривны за литр.

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Стоимость топлива на АЗС, согласно с максимальной наценкой, не может превышать:

  • 31,67 гривны за литр бензина,
  • 28,64 гривны за литр дизельного топлива

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Государственное регулирование цен на топливо