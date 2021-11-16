Топливо на АЗС подешевеет: Минэкономики установило новые предельные цены

16 ноября 2021 , 10:32
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Источник:

Министерство экономики Украины

В Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на горючее, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена несколько ниже предыдущей, поэтому стоимость литра бензина снизится на 22 копейки и на 35 копеек для дизельного топлива.

Новая предельная цена горючего

По состоянию на 12 ноября предоставила свои расчеты НАК "Нефтегаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

  • цена литра бензина снизится с 28,40 гривны до 28,18 гривны (на 22 копейки);
  • дизельного топлива (ДТ) – с 24,90 гривны до 24,55 гривны за литр (на 35 копейки уменьшилась).

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Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

  • 33,18 гривны за литр бензина,
  • 31,55 гривны за литр ДТ.

Тем не менее максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Напомним , что цена автогаза на АЗС 9 ноября рекордно выросла. Она составила около 19,50 гривны за литр. 

Государственное регулирование цен

Автор: Дар'я Вереньова