Топливо на АЗС подешевеет: Минэкономики установило новые предельные цены

10:32

В Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на горючее, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена несколько ниже предыдущей, поэтому стоимость литра бензина снизится на 22 копейки и на 35 копеек для дизельного топлива.