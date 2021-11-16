Новая предельная цена горючего

По состоянию на 12 ноября предоставила свои расчеты НАК "Нефтегаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снизится с 28,40 гривны до 28,18 гривны (на 22 копейки);

дизельного топлива ( ДТ ) – с 24,90 гривны до 24,55 гривны за литр (на 35 копейки уменьшилась).

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Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

33,18 гривны за литр бензина ,

31,55 гривны за литр ДТ .

Тем не менее максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Напомним , что цена автогаза на АЗС 9 ноября рекордно выросла. Она составила около 19,50 гривны за литр.

Государственное регулирование цен