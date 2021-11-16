Новая предельная цена горючего
По состоянию на 12 ноября предоставила свои расчеты НАК "Нефтегаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина снизится с 28,40 гривны до 28,18 гривны (на 22 копейки);
- дизельного топлива (ДТ) – с 24,90 гривны до 24,55 гривны за литр (на 35 копейки уменьшилась).
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Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 33,18 гривны за литр бензина,
- 31,55 гривны за литр ДТ.
Тем не менее максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- Последний раз Минэкономики обновляло предельную цену 3 ноября. Тогда максимальная цена литра бензина составила 33,40 гривны, а ДТ – 31,90 гривны.