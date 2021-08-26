Цена топлива на АЗС снизится: Минэкономики обнародовало новые предельные цены
26 августа 2021 , 12:37Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина должна снизиться более чем на гривну.
Новые предельные цены на топливо
По состоянию на 25 августа предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина снижена с 26,67 гривны до 25,53 гривны,
- дизельного топлива – с 21,64 гривны до 21,11 гривны.
К теме Как защитить авто от вредного горючего: пошаговая инструкцияНапомним, что последний раз Минэкономики снижало предельную цену 13 августа текущего года. Тогда стоимость бензина снизилась на 19 копеек, а ДТ – на 60 копеек.
Максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:
- 30,53 гривны за литр бензина,
- 28,11 гривны за литр дизельного топлива.
Снижена цена на бензин А-95
Минэкономики обязало снизить АЗС стоимость бензина А-95 в соответствии с формулой "Роттердам +". Цена за литр уменьшится на 1,15 гривны.
Что такое бензиновая формула "Роттердам+"Эта формула идентична методики формированию цены на уголь, которая действовала с 2016 по 2019 год. В основе этих формул лежит котировках топлива в порту нидерландского Роттердама плюс расходы на доставку до потребителя в Украине.
Государственное регулирование цен на топливо: коротко
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.