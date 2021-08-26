Новая предельная цена на топливо от Минэкономики / 24 канал
Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина должна снизиться более чем на гривну.
С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:
30,53 гривны за литр бензина,
28,11 гривны за литр дизельного топлива.
Снижена цена на бензин А-95
Минэкономики обязало снизить АЗС стоимость бензина А-95 в соответствии с формулой "Роттердам +". Цена за литр уменьшится на 1,15 гривны.
Что такое бензиновая формула "Роттердам+"
Эта формула идентична методики формированию цены на уголь, которая действовала с 2016 по 2019 год. В основе этих формул лежит котировках топлива в порту нидерландского Роттердама плюс расходы на доставку до потребителя в Украине.
Государственное регулирование цен на топливо: коротко
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