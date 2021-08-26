Новые предельные цены на топливо

По состоянию на 25 августа предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снижена с 26,67 гривны до 25,53 гривны ,

дизельного топлива – с 21,64 гривны до 21,11 гривны.

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Напомним, что последний раз Минэкономики снижало предельную цену 13 августа текущего года. Тогда стоимость бензина снизилась на 19 копеек, а ДТ – на 60 копеек.

Максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:

30,53 гривны за литр бензина,

28,11 гривны за литр дизельного топлива.

Снижена цена на бензин А-95

Минэкономики обязало снизить АЗС стоимость бензина А-95 в соответствии с формулой "Роттердам +". Цена за литр уменьшится на 1,15 гривны .

Что такое бензиновая формула "Роттердам+" Эта формула идентична действовала с 2016 по 2019 год. В основе этих формул лежит котировках топлива в порту нидерландского Роттердама плюс расходы на доставку до потребителя в Украине. методики формированию цены на уголь , которая

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