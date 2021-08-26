Новые предельные цены на топливо

По состоянию на 25 августа предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

  • цена литра бензина снижена с 26,67 гривны до 25,53 гривны,
  • дизельного топлива – с 21,64 гривны до 21,11 гривны.

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Максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:

  • 30,53 гривны за литр бензина,
  • 28,11 гривны за литр дизельного топлива.

Снижена цена на бензин А-95

Минэкономики обязало снизить АЗС стоимость бензина А-95 в соответствии с формулой "Роттердам +". Цена за литр уменьшится на 1,15 гривны.

Что такое бензиновая формула "Роттердам+"

Эта формула идентична методики формированию цены на уголь, которая действовала с 2016 по 2019 год. В основе этих формул лежит котировках топлива в порту нидерландского Роттердама плюс расходы на доставку до потребителя в Украине.

Государственное регулирование цен на топливо: коротко