Цена сала в Украине бьет рекорды: как подорожал продукт за год

В Украине стоимость сала постепенно прибавляла в цене в течение года, а в октябре выросла до максимума. Также в прошлом месяце Украина побила антирекорд по импорту свинины.

Почему в Украине растут цены сало и чего ждать дальше – читайте в материале 24 канала.

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Как изменилась цена за год

Официальные данные

По данным Госстата, средняя цена килограмма сала по Украине за год выросла почти на 15 гривен или на 20%. В октябре 2020 года килограмм стоил 75,30 гривны, а в октябре текущего года – 90,24 гривны.

Цены в супермаркетах

Но цены в украинских супермаркетах существенно отличаются от официальных данных. По подсчетам "Минфина", соленое сало в крупных сетях супермаркетов Украины стоит в ноябре 188 гривен за килограмм. Только за 2 месяца оно подорожало на 30%.

Мы промониторили цены в семи супермаркетах Украины, которые наиболее популярные среди населения. По состоянию на 16 ноября 2021 года средняя цена соленого сала – 174 гривны за килограмм. Правда, цены существенно отличаются по супермаркетам: от 109 до 284 гривен.

Цена сала в магазинах заметно отличается от средних цен Госстата / Фото 24 канал