Почему в Украине растут цены сало и чего ждать дальше – читайте в материале 24 канала.
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Как изменилась цена за год
Официальные данные
По данным Госстата, средняя цена килограмма сала по Украине за год выросла почти на 15 гривен или на 20%. В октябре 2020 года килограмм стоил 75,30 гривны, а в октябре текущего года – 90,24 гривны.
Цены в супермаркетах
Но цены в украинских супермаркетах существенно отличаются от официальных данных. По подсчетам "Минфина", соленое сало в крупных сетях супермаркетов Украины стоит в ноябре 188 гривен за килограмм. Только за 2 месяца оно подорожало на 30%.
Цена сала в магазинах заметно отличается от средних цен Госстата / Фото 24 канал
Стремительный рост цен на продукты в мире
Удорожание мясной продукции объяснимо ростом цен на корма и зерновые культуры. В октябре цены на зерно были на 22% выше, чем годом ранее. Пшеница за год подорожала почти на 40%, – эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) это связывают с плохими урожаями.
Среди причин такого повышения цен – засухи, спрос на зерновые культуры в Китае, экспортные ограничения, подорожание нефти, дефицит удобрений, климатические изменения, закрытые границы и отток рабочей силы.
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Мировое экономическое восстановление
Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в комментарии 24 каналу рассказала, что мировая экономика восстанавливается после кризиса в 2020 году. Поэтому экономический рост увеличил спрос на все: сырье, энергоносители, часто возникает дефицит, как с полупроводниками.
Так, например, с начала 2020 года и по август 2021 года глобальные транспортные услуги подорожали почти в 5 раз. Это подталкивает цены на все остальное, что перевозится кораблями. Проблема в том, что стремительный экономический рост развитых стран компенсирует потери высоких цен.
Также она отметила, что экономика Украины в текущем году будет расти значительно медленнее, чем в странах с развитой экономикой.
Экономика США в 2021 году вырастет на 6%, Франция – 6,3%, Великобритания – 6,8%. У нас это 3,5% по прогнозу МВФ. Поэтому пока остальной мир растет, мы только страдаем от побочного эффекта этого – высоких цен,
– объяснила эксперт.
Рекордный рост импорта
В 2021 году Украина импортирует в четыре раза больше сала, чем производит. При чем против прошлого года производство падает, а импорт растет, подчеркнула эксперт.
За 9 месяцев 2021 года было произведено 6,5 тысячи тонн сала (на 2% меньше чем за девять месяцев 2020 года), импортировали за тот же период 25 тысяч тонн сала, из которых 14 тысяч тонн – из Польши. Итак, только 20% сала на полках магазинов – украинское,
– рассказала специалист.
Острикова считает, что животноводство в нашей стране приходит в упадок и это известная проблема. Поэтому приводит нелестную статистику:
- В 1990 году на Украине было 20 миллионов свиней.
- В 2014 году – 8 миллионов.
- В 2021 – 5,9 миллиона свиней.
Она отметила, что среди этого количества дополнительно идет перераспределение от домашних хозяйств в сторону крупных ферм:
- за год количество домашних свиней сократилось на 9%,
- фермерских – выросло на 4%.
Причина этой концентрации свиней в крупных фермах очевидна – там более низкая себестоимость производства вследствие эффекта масштаба.
А выращивать собственную свинью в деревне невыгодно, их количество стремительно падает. И даже при таких оптимизационных процессах – общее количество свиней и количество производимого в Украине сала падает,
– рассказала эксперт.
Стоимость импортированной свинины
В августе средневзвешенная таможенная стоимость килограмма импортированной свинины составляла почти 2 доллара (52,66 гривны), то в сентябре она снизилась до 1,82 доллара за килограмм (47,92 гривны), а в октябре — до 1,74 доллара за килограмм (45,81 гривны), согласно данным Ассоциации "Свиноводы Украины".
Таможенная стоимость большинства товарных категорий в течение сентября – октября снизилась на 3 – 9 центов за килограмм. Так что подавляющая часть импорта стоила отечественным импортерам 1,5 – 1,77 доллара за килограмм (39,49 – 46,60 гривны – 24 канал),
– рассказали в ассоциации "Свиноводы Украины".
*По состоянию на 16 ноября текущего года курс гривны к доллару составил 26,34, согласно данным НБУ.
Из каких стран импортировали сало:
- Из Дании, Польши и Нидерландов за 10 месяцев привезли 85% сала.
- Из Бельгии ввезли 10% поступлений свинины за отчетный месяц.
Сало импортировали из нескольких стран / Фото youtube