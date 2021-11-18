Почему в Украине растут цены сало и чего ждать дальше – читайте в материале 24 канала.

Читайте Годовая инфляция замедлилась: что подорожало больше всего в октябре

По данным Госстата , средняя цена килограмма сала по Украине за год выросла почти на 15 гривен или на 20%. В октябре 2020 года килограмм стоил 75,30 гривны , а в октябре текущего года – 90,24 гривны.

Но цены в украинских супермаркетах существенно отличаются от официальных данных. По подсчетам "Минфина" , соленое сало в крупных сетях супермаркетов Украины стоит в ноябре 188 гривен за килограмм. Только за 2 месяца оно подорожало на 30%.

Цена сала в магазинах заметно отличается от средних цен Госстата / Фото 24 канал

Стремительный рост цен на продукты в мире

Удорожание мясной продукции объяснимо ростом цен на корма и зерновые культуры. В октябре цены на зерно были на 22% выше, чем годом ранее. Пшеница за год подорожала почти на 40%, – эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) это связывают с плохими урожаями .

Среди причин такого повышения цен – засухи, спрос на зерновые культуры в Китае, экспортные ограничения, подорожание нефти, дефицит удобрений, климатические изменения, закрытые границы и отток рабочей силы.

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Важно: среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пункта в октябре, что на 3,9% выше против сентябрьского уровня и на 31,3% по сравнению с октябрем 2020 года.

Мировое экономическое восстановление

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в комментарии 24 каналу рассказала, что мировая экономика восстанавливается после кризиса в 2020 году. Поэтому экономический рост увеличил спрос на все: сырье, энергоносители, часто возникает дефицит, как с полупроводниками.

Так, например, с начала 2020 года и по август 2021 года глобальные транспортные услуги подорожали почти в 5 раз. Это подталкивает цены на все остальное, что перевозится кораблями. Проблема в том, что стремительный экономический рост развитых стран компенсирует потери высоких цен. Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк"

Медленное восстановление украинской экономики в 2021 году

Также она отметила, что экономика Украины в текущем году будет расти значительно медленнее, чем в странах с развитой экономикой.

Экономика США в 2021 году вырастет на 6%, Франция – 6,3%, Великобритания – 6,8%. У нас это 3,5% по прогнозу МВФ. Поэтому пока остальной мир растет, мы только страдаем от побочного эффекта этого – высоких цен,

– объяснила эксперт.

Следует знать: НБУ прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году составит 3,1%, а со слов премьер-министра Дениса Шмигаля "ожидается рост ВВП на минимум 3,6%".

Какая ситуация с инфляцией в Украине

В сентябре в Украине существенно подскочила инфляция – до 11% годовых, обновив тем самым трехлетний максимум. Однако в октябре несколько спала – до 10,9% годовых. Напомним, что цель Нацбанка 5±1% , которую регулятор надеется достичь в конце 2022 года. Подробнее Когда удастся усмирить инфляцию в Украине: прогноз НБУ Обратите внимание, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики. В месячном исчислении цены в ноябре выросли на 0,9%. В Нацбанке отмечали , что цены на мясо продолжали расти в октябре из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Также в этом году уровень инфляции не только в Украине рос, но и в мире , что непосредственно отразилось на ценах. На цену сала повлияла также инфляция / Фото Pixabay Стремительная инфляция и низкий запас продуктов в США К примеру, в США инфляция достигла рекордного уровня в 6,2% годовых по результатам октября. Потребительские цены за это время повысились на 0,9% , хотя прогнозируемый рост был на уровне 0,6%. Согласно данным издания WSJ , в стране также начались проблемы с поставками продуктов. Обычно в канун традиционного праздника Дня благодарения, который в этом году выпадает на 25 ноября, объем продуктов на складах увеличивают, однако на этот раз ситуация другая. Запасы продуктов и потребительских товаров в магазинах на 4 – 11% ниже обычного предпраздничного уровня в США. Цены на продовольственные продукты растут не только в Украине, но и в мире / Фото Shutterstock Подешевеет ли сало Предпосылок для понижения цен на сало точно нет. Более того, нынешняя цена на газ может существенно увеличить себестоимость сала и в Украине, и в Польше, считает Татьяна Острикова, и добавляет, что за последние четыре года такого не было. В лучшем случае цена стабилизируется на новом уровне. Вопрос, будет ли дальнейший рост цены – открыт. Зависит от баланса спроса и предложения,

– уверена она. Интересно Индекс борща: как изменились цены в Украине за год

Рекордный рост импорта

В 2021 году Украина импортирует в четыре раза больше сала, чем производит. При чем против прошлого года производство падает, а импорт растет, подчеркнула эксперт.

За 9 месяцев 2021 года было произведено 6,5 тысячи тонн сала (на 2% меньше чем за девять месяцев 2020 года), импортировали за тот же период 25 тысяч тонн сала, из которых 14 тысяч тонн – из Польши. Итак, только 20% сала на полках магазинов – украинское,

– рассказала специалист.

Острикова считает, что животноводство в нашей стране приходит в упадок и это известная проблема. Поэтому приводит нелестную статистику:

В 1990 году на Украине было 20 миллионов свиней.

В 2014 году – 8 миллионов.

В 2021 – 5,9 миллиона свиней.

Она отметила, что среди этого количества дополнительно идет перераспределение от домашних хозяйств в сторону крупных ферм:

за год количество домашних свиней сократилось на 9%,

фермерских – выросло на 4%.

Причина этой концентрации свиней в крупных фермах очевидна – там более низкая себестоимость производства вследствие эффекта масштаба.

А выращивать собственную свинью в деревне невыгодно, их количество стремительно падает. И даже при таких оптимизационных процессах – общее количество свиней и количество производимого в Украине сала падает,

– рассказала эксперт.

Стоимость импортированной свинины

В августе средневзвешенная таможенная стоимость килограмма импортированной свинины составляла почти 2 доллара (52,66 гривны), то в сентябре она снизилась до 1,82 доллара за килограмм (47,92 гривны), а в октябре — до 1,74 доллара за килограмм (45,81 гривны), согласно данным Ассоциации "Свиноводы Украины".

Таможенная стоимость большинства товарных категорий в течение сентября – октября снизилась на 3 – 9 центов за килограмм. Так что подавляющая часть импорта стоила отечественным импортерам 1,5 – 1,77 доллара за килограмм (39,49 – 46,60 гривны – 24 канал),

– рассказали в ассоциации "Свиноводы Украины".

*По состоянию на 16 ноября текущего года курс гривны к доллару составил 26,34, согласно данным НБУ.

Из каких стран импортировали сало:

Из Дании, Польши и Нидерландов за 10 месяцев привезли 85% сала.

Из Бельгии ввезли 10% поступлений свинины за отчетный месяц.