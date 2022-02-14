Цена нефти установила новый рекорд: что стало причиной

Цена нефти марки Brent 14 февраля 2022 года выросла до более чем 94 долларов за баррель. Нефть WTI также заметно прибавила в цене, в упор приблизившись к пиковым показателям сентября 2014 года.

Цена нефти 14 февраля 2022 года

Нефть марки Brent выросла до 94,54 доллара за баррель 14 февраля 2022 года. Это самая высокая цена от 30 сентября 2014 года. Тогда нефтяные фьючерсы поднялись выше на 94,67 доллара за баррель.

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Цена нефти марки WTI – до 93,17 доллара за баррель, что является также пиковой ценой от 30 августа 2014 года, когда баррель нефти стоил 94,34 доллара за баррель.

Почему цена нефти растет

С начала года цена нефти продолжает прибавлять в цене, в упор приближаясь к пиковым показателям 2014 года. Среди причин, толкающих нефтяные фьючерсы вверх, остается возможная угроза нападения России на Украину и плановые объемы добычи ОПЕК+. Речь идет о добыче на уровне плановых 400 баррелей в сутки.

Аналитик OANDA Эдварда Мойя прогнозирует, что в случае перемещения войск нефть марки Brent может достичь еще более высоких показателей, об этом пишет издание "Укринформ".

Если… произойдет перемещение войск, нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня 100 долларов за баррель. Цены на нефть останутся очень волатильными и чувствительными к новостям о ситуации в Украине,

– считает Мойя.

Сколько будет стоить нефти: прогноз

Brent останется выше 90 долларов за баррель , а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

, а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава. В НБУ прогнозируют, что по результатам 2022 года среднегодовая цена нефти составит 74 доллара за баррель .

. В Morgan Stanley прогнозируют, что нефть может возрасти до 100 долларов за баррель в этом году. Больше об этом – читайте здесь.

в этом году. Больше об этом – читайте здесь. Цена нефти Brent может достичь 120 долларов в 2022 году, считают в Bank of America. На рост цены отразится глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы.

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