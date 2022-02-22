Цена нефти резко выросла почти до 100 долларов за баррель

Цена нефти 22 февраля снова начала резко расти, приближаясь к пиковым показателям 2014 года. Это произошло после заявления Владимира Путина о "легитимизации" боевиков на Донбассе и возможном полномасштабном вторжении в Украину.

Цена нефти 22 февраля

Утром 22 февраля 2022 (10:23) апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE выросли до 99,15 доллара за баррель (+3,94%). Котировки поднялись выше 99 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на март на бирже NYMEX взлетела на 5,11% – до 95,72 доллара за баррель. Срок действия мартовских контрактов на этот сорт топлива истекает с закрытием рынка во вторник.

Почему цена нефти выросла

Вечером 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал "легализацию" псевдореспублик оккупированных частей Донбасса и Луганщины. Также он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции поддержки "мира" в псевдореспубликах.

Цивилизованный мир поддержал Украину и осудил признание Россией боевиков / Инфографика 24 канала

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