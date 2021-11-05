Цена нефти продолжает расти из-за решения ОПЕК+

ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти сверх плана. На этом фоне нефтяные фьючерсы марки TWI и Brant продолжили расти в цене.

Цены на нефть 5 ноября

Цена нефтяных фьючерсов по состоянию на утро 5 ноября, согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, выглядит следующим образом:

нефть марки TWI выросла до почти 80 долларов за баррель,

выросла до почти 80 долларов за баррель, нефть Brant – до более чем 81 доллара за баррель.

Читайте также Россия не пропускает уголь из Казахстана в Украину: чем это грозит

Предыдущий торговый день

4 ноября цена нефтяных фьючерсов марки TWI и Brant взлетела в цене на 3,6% и 2,4% соответственно после резкого падения на 2%. Это произошло на фоне ожидания решения ОПЕК+ об увеличении добычи сырья более 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Решение ОПЕК+

В заявлении ОПЕК+ отмечается, что во время встречи было решено повторно подтвердить решение от 18 июля 2021 года относительно увеличения месячной общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки на декабрь 2021 согласно графику.

, что в июле этого года члены ОПЕК+ договорились увеличивать производство нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа.

После решения наращивать добычу до 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно ОПЕК+ дважды в течение сентября – октября отказывались повышать квоты. Также в заявлении ОПЕК отметила "волатильность и нестабильность" сохраняющейся ситуации в мировой энергетике. Следующая встреча ОПЕК состоится 2 декабря 2021 года.

Что такое ОПЕК+ ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.

Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.