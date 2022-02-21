Цена нефти продолжает падать: что стало причиной

Цена нефти начала снижаться после продолжительного поднятия до максимумов 2014 года. Причиной стало не только потенциальное понижение напряжения со стороны России, но и предстоящая встреча Путина с Байденом.

Цена нефти снижается

Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 1 доллар за баррель в начале торгов в Азии, поскольку возможное полномасштабное нападение России на Украину грозило нарушить экспорт энергоресурсов в Европу. Напомним, что Россия является одним из самых крупных экспортеров энергоресурсов в мире.

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Встреча Путина и Байдена

Цена Brent упала на 0,4% до 93,14 доллара за баррель, после того как ранее поднялись до 95 долларов, в то время как WTI упала до 90,79 доллара за баррель.

Это произошло сразу после того, как офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в понедельник, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в принципе договорились о встрече на высшем уровне касательно Украины.

Потенциальное снижение напряженности в Украине после оглашения саммита США и России сегодня утром привело к появлению некоторых продавцов нефти в Азии,

– сказал аналитик OANDA Джеффри Халли.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, необходимым для модернизации ее экономики, если она вторгнется в Украину.

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Что известно о возможной встрече Байдена и Путина

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля.

21 февраля в Белом доме это подтвердили. Однако заявили, что встреча возможна при условии, что Россия снова не нападет на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных планов по встрече Байдена и Путина.