Цена нефти продолжает падать: что стало причиной
Источник:Reuters
Цена нефти начала снижаться после продолжительного поднятия до максимумов 2014 года. Причиной стало не только потенциальное понижение напряжения со стороны России, но и предстоящая встреча Путина с Байденом.
Цена нефти снижается
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 1 доллар за баррель в начале торгов в Азии, поскольку возможное полномасштабное нападение России на Украину грозило нарушить экспорт энергоресурсов в Европу. Напомним, что Россия является одним из самых крупных экспортеров энергоресурсов в мире.
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Встреча Путина и Байдена
Цена Brent упала на 0,4% до 93,14 доллара за баррель, после того как ранее поднялись до 95 долларов, в то время как WTI упала до 90,79 доллара за баррель.
Это произошло сразу после того, как офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в понедельник, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в принципе договорились о встрече на высшем уровне касательно Украины.
Потенциальное снижение напряженности в Украине после оглашения саммита США и России сегодня утром привело к появлению некоторых продавцов нефти в Азии,
– сказал аналитик OANDA Джеффри Халли.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, необходимым для модернизации ее экономики, если она вторгнется в Украину.
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Что известно о возможной встрече Байдена и Путина
- 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля.
- 21 февраля в Белом доме это подтвердили. Однако заявили, что встреча возможна при условии, что Россия снова не нападет на Украину.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных планов по встрече Байдена и Путина.
Цена нефти может взлететь до 100 долларов за баррель
Аналитики сингапурского банка OCBC говорят, что Brent может стоить 100 долларов в краткосрочной перспективе, возможно до конца первого квартала.
Если произойдет российское вторжение, как в последние дни предупреждали США и Великобритания, фьючерсы на нефть марки Brent могут подняться выше 100 долларов за баррель, даже если будет заключено соглашение с Ираном,
– отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.
Сколько будет стоить нефть: прогноз
- Brent останется выше 90 долларов за баррель, а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.
- В НБУ прогнозируют, что по результатам 2022 года среднегодовая цена нефти составит 74 доллара за баррель.
- В Morgan Stanley прогнозируют, что нефть может возрасти до 100 долларов за баррель в этом году. Больше об этом – читайте здесь.
- Цена нефти Brent может достичь 120 долларов в 2022 году, считают в Bank of America. На рост цены отразится глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы.