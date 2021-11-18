Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 80,28 за баррель для нефти Brent и 78,35 доллара за баррель для нефти WTI. 18 ноября стоимость нефть продолжили падать и утром цены выглядели следующим образом:

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Почему нефть падает в цене

Нефть падает на фоне новостей, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные по сокращению запасов нефти в США на прошлой неделе.

Если администрация США утвердит открытие стратегического нефтяного резерва (SPR), это может оказаться мощным политическим сигналом. Однако… американские нефтеперерабатывающие заводы вряд ли получат дополнительную прибыль, поскольку доходность легких фракций, вероятно, уже исчерпана,

– отмечают аналитики Citigroup.

Запасы нефти в США

На минувшей неделе уменьшились на 2,1 миллиона баррелей – до 433 миллионов баррелей, сообщило министерство энергетики страны.

Резервы бензина снизились на 707 тысяч баррелей, дистиллятов – на 824 тысячи баррелей.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей, бензина – на 100 тысяч баррелей, дистиллятов – на 1,3 миллиона баррелей.

Квоты по добыче ОПЕК+

ОПЕК+ в настоящее время соблюдает соглашение о постепенном увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, чтобы не переполнять рынок чрезмерным предложением.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК заявили, что в ближайшие несколько месяцев на рынке появятся дополнительные баррели.