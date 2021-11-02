Цена нефти может достичь до 120 долларов: прогноз Bank of America

В следующем году цена барреля нефти Brent может достигнуть 120 долларов, считают в Bank of America. На рост цены повлияет глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы.

Энергетический кризис

В Bank of America отметили, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что ускорило возобновление эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся в Лондоне и Нью-Йорке.

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Также новые климатические договоренности приводят к замедлению инвестиций в новые месторождения – это чревато быстрым истощением нефтяных запасов, что ускорит рост цен на нефть.

Нефтяное ралли

Директор нефтяной и продовольственных компаний Джон Кациматитис вместе с другими экспертами прогнозировали ранее, что стоимость нефти может достичь более 100 долларов за баррель. Все потому, что спрос продолжает превышать предложение. Подробнее об этом – читайте тут.

Аналитики BofA прогнозируют, что нефтяное ралли продлится в следующем году благодаря резкому увеличению спроса на бензин, дизельное горючее и авиационный керосин.

Цена нефти

По данным OilPrice.com по состоянию на 2 ноября 2021 года, нефтяные фьючерсы на Brent стоят около 84,28 доллара за баррель.

стоят около 84,28 доллара за баррель. В то же время нефть марки WTI – около 83,37 доллара за баррель.

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