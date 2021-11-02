Энергетический кризис
В Bank of America отметили, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что ускорило возобновление эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся в Лондоне и Нью-Йорке.
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Также новые климатические договоренности приводят к замедлению инвестиций в новые месторождения – это чревато быстрым истощением нефтяных запасов, что ускорит рост цен на нефть.
Аналитики BofA прогнозируют, что нефтяное ралли продлится в следующем году благодаря резкому увеличению спроса на бензин, дизельное горючее и авиационный керосин.
Цена нефти
- По данным OilPrice.com по состоянию на 2 ноября 2021 года, нефтяные фьючерсы на Brent стоят около 84,28 доллара за баррель.
- В то же время нефть марки WTI – около 83,37 доллара за баррель.
Изменение цен на нефть: важные события
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
- 6 сентября Саудовская Аравия решила снизить официальные отпускные цены (OSP) на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, из-за чего цена сырья начала снижаться.