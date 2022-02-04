Цена нефти достигла нового рекордного показателя: что стало причиной

Цена нефти Brent 4 февраля 2022 года выросла до более чем 92 долларов за баррель. Это не только самая высокая цена с начала года, но и обновление максимальных осенних показателей 2014 года.

Цена нефти растет

Нефть марки Brent выросла до 92,09 доллара за баррель 4 февраля 2022 года. Это самая высокая цена от 7 октября 2014 года. Тогда нефтяные фьючерсы поднялись выше на 92 доллара за баррель.

выросла до 4 февраля 2022 года. Это самая высокая цена от 7 октября 2014 года. Тогда нефтяные фьючерсы поднялись выше на 92 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI – до 91,2 доллара за баррель, цена выросла на 1,6%.

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Почему цена нефти растет

Цены продолжат рост в связи с решением ОПЕК+ сохранить действующую политику постепенного увеличения добычи. Речь идет о добыче на уровне плановых 400 баррелей в сутки. Геополитические напряжения и риски также повлияли на рост нефтяных фьючерсов.

Что такое фьючерс Фьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

Также цена нефти может держаться на пике в связи с новостями о сильных заморозках в Техасе, которые могут негативно отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и привести к перебоям с поставкой сырья, сообщает РБК.

Как выросла цена нефти от начала 2022 года: главные цифры

Следует отметить, что в 2022 году нефть марки Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21% соответственно.

27 января цена нефти марки Brent преодолела показательную цифру в 90,07 долларов за баррель, что было 1,76 доллара, или на 2% больше по сравнению с предыдущим торговым днем. WTI выросла на 1,75 доллара, или на 2%, до 87,35 доллара за баррель. Отчасти причиной роста цены тогда стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

цена нефти марки Brent преодолела показательную цифру в 90,07 долларов за баррель, что было 1,76 доллара, или на 2% больше по сравнению с предыдущим торговым днем. WTI выросла на 1,75 доллара, или на 2%, до 87,35 доллара за баррель. Отчасти причиной роста цены тогда стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину. 31 января цена нефтяных фьючерсов снова приблизилась к 7-летним показателям. Так, Brent подорожала на 92 цента, или на 1% до 90,95 доллара за баррель, а WTI – на 99 центов, или 1,1%, до 87,81 доллара за баррель. Причины, которые толкали цену вверх – обеспокоенность возможным дефицитом предложения и геополитическими рисками.

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