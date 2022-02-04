Цена нефти достигла нового рекордного показателя: что стало причиной

4 февраля 2022 , 15:02
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Источник:

Investing.com

Цена нефти Brent 4 февраля 2022 года выросла до более чем 92 долларов за баррель. Это не только самая высокая цена с начала года, но и обновление максимальных осенних показателей 2014 года.

Цена нефти растет

  • Нефть марки Brent выросла до 92,09 доллара за баррель 4 февраля 2022 года. Это самая высокая цена от 7 октября 2014 года. Тогда нефтяные фьючерсы поднялись выше на 92 доллара за баррель. 
  • Цена нефти марки WTI – до 91,2 доллара за баррель, цена выросла на 1,6%.

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Почему цена нефти растет

Цены продолжат рост в связи с решением ОПЕК+ сохранить действующую политику постепенного увеличения добычи. Речь идет о добыче на уровне плановых 400 баррелей в сутки. Геополитические напряжения и риски также повлияли на рост нефтяных фьючерсов.

Что такое фьючерс

Фьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

Также цена нефти может держаться на пике в связи с новостями о сильных заморозках в Техасе, которые могут негативно отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и привести к перебоям с поставкой сырья, сообщает РБК.

Как выросла цена нефти от начала 2022 года: главные цифры

Следует отметить, что в 2022 году нефть марки Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21% соответственно.

Сколько будет стоить нефти: прогноз 

  • Brent останется выше 90 долларов за баррель, а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.
  • В НБУ прогнозируют, что по результатам 2022 года среднегодовая цена нефти составит 74 доллара за баррель.
  • В Morgan Stanley прогнозируют, что нефть может возрасти до 100 долларов за баррель в этом году. Больше об этом – читайте здесь. 
  • Цена нефти Brent может достичь 120 долларов в 2022 году, считают в Bank of America. На рост цены отразится глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы. 
Автор: Дар'я Вереньова