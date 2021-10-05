Цена нефти достигла максимумов: все из-за решения ОПЕК+

Нефть выросла в цене до трехлетнего максимума по состоянию на 5 октября. Сырье продолжает дорожать после того, как ОПЕК+ объявили о решении сохранить ограничения на поставки сырой нефти.

Цена более чем 80 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала на 1,98 доллара, или 2,5%, до 81,26 доллара за баррель. Нефть США подорожала на 1,74 доллара, или 2,3%, до 77,62 доллара за баррель после роста в течение последних шести недель.

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Решение ОПЕК +

, что в конце сентября финансовый конгломерат Morgan Stanley прогнозировал рекордно высокую цену на нефть – в более 80 долларов за баррель . Ряд экспертов считают, что спрос на сырье может быть уничтожен в связи с такой ценой.

Нефть подскочила до трехлетнего максимума 4 октября после того, как ОПЕК+ подтвердила, что будет придерживаться своей текущей политики добычи, поскольку спрос на нефтепродукты восстанавливается, несмотря на давление со стороны некоторых стран с целью увеличения добычи.

Речь идет о решении организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников продолжить постепенное увеличение добычи нефти на 400 баррелей в сутки. Но такие страны как США и Индия призвали к увеличению добычи сырья по всему миру, поскольку экономика восстанавливается нерегулярно, после пандемии коронавируса.

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