Цена более чем 80 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала на 1,98 доллара, или 2,5%, до 81,26 доллара за баррель. Нефть США подорожала на 1,74 доллара, или 2,3%, до 77,62 доллара за баррель после роста в течение последних шести недель.
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Решение ОПЕК +
Нефть подскочила до трехлетнего максимума 4 октября после того, как ОПЕК+ подтвердила, что будет придерживаться своей текущей политики добычи, поскольку спрос на нефтепродукты восстанавливается, несмотря на давление со стороны некоторых стран с целью увеличения добычи.
Речь идет о решении организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников продолжить постепенное увеличение добычи нефти на 400 баррелей в сутки. Но такие страны как США и Индия призвали к увеличению добычи сырья по всему миру, поскольку экономика восстанавливается нерегулярно, после пандемии коронавируса.
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Какие страны входят в ОПЕК+:
Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В то же время ОПЕК+ – это договоренность, которая охватывает не только страны-члены, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейн, Бруней, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.