Цена нефти достигла более 110 долларов за баррель из-за войны в Украине

Цена нефти 2 февраля 2022 года в очередной раз пересекла психологическую отметку. Цена сырья марки Brent и WTI растет на фоне опасений перебоев поставок на мировые рынки.

Цена нефти 2 февраля

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетели в цене на 6,68 доллара, или на 6,36% – до 111,65 доллара за баррель.

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Нефть WTI на нью-йоркской товарной бирже повысилась на 6,95 доллара, или на 6,72% – до 110,36 доллара за баррель.

Байдена призвали остановить импорт российской нефти

Во вторник Brent подскочила в цене на 7,15%, WTI – на 8%.

Группа сенаторов США подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти.

Недавние события в Украине – еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов,

– Губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

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Напомним, что ранее министры стран МЭА приняли решение об высвобождении 60 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов для обеспечения стабильности на нефтяных рынках.

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