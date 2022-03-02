Цена нефти 2 февраля

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетели в цене на 6,68 доллара, или на 6,36% – до 111,65 доллара за баррель .

Читайте Канада прекращает закупку российской нефти, – Трюдо

Нефть WTI на нью-йоркской товарной бирже повысилась на 6,95 доллара, или на 6,72% – до 110,36 доллара за баррель .

Напомним! Во вторник Brent подскочила в цене на 7,15%, WTI – на 8%.

Байдена призвали остановить импорт российской нефти

Группа сенаторов США подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти.

Недавние события в Украине – еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов,

– Губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

Стоит прочесть Республиканцы призвали Байдена остановить импорт российской нефти

Напомним, что ранее министры стран МЭА приняли решение об высвобождении 60 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов для обеспечения стабильности на нефтяных рынках.