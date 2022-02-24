Цена нефти

Нефть марки Brent достигла 102,48 доллара за баррель . Цена выросла на 5,22 доллара за баррель или на 5,4%. Это самая высокая цена с сентября 2014 года.

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Нефть марки WTI – до 96,95 доллара за баррель или на 4,85 доллара (5,3%). Это самая высокая цена с августа 2014 года.

Почему цена нефти выросла

С начала 2022 года цена нефти выросла более чем на 20 долларов. Это произошло на фоне опасений, что США и Европа введут санкции против энергетического сектора России, что приведет к срыву поставок.

Напомним, что Россия является одним из самых крупных поставщиков энергоносителей в мире. Ведь страна-агрессор – второй по величине производитель нефти в мире, которая продает сырье европейским НПЗ. Также Россия является крупнейшим поставщиком газа и обеспечивает 35% поставок.