Цена нефти Brent выросла до 120 долларов за баррель
Источник:Интерфакс-Украина
Цена нефти Brent 24 марта продолжила держаться на отметке выше 120 долларов за баррель. Внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза по вопросам сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Цена нефти 23 марта
- Нефть марки Brent начала расти еще 23 марта и даже, несмотря на падение цена на 1,05% против предыдущего торгового дня все еще держится выше 120 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.
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- Что касается нефти марки WTI, то она тоже держится на достаточно высоких позициях – 113,95 доллара за баррель на нью-йоркской товарной бирже NYMEX.
Цена более чем в 200 долларов за баррель
Эксперты в нефтяном секторе прогнозируют подъем мировых цен на нефть выше 200 долларов за баррель. Это может произойти из-за мирового бойкотирования российских энергоносителей из-за войны России на территории Украины и отсутствия альтернативных источников поставок.
Я думаю, Европа теряет российские поставки навсегда. Цены на нефть могут достичь 250 за баррель в этом году, что вдвое выше текущих уровней,
– заявила основательница хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана.
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Почему цена нефти растет
Внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза по вопросам сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Президент США Джо Байден отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что уже 25 марта США и ЕС могут объявить о достигнутом соглашении.
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что стороны намерены согласовать наращивание поставок природного газа и водорода из США в Европу.
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