Цена нефти 23 марта

Нефть марки Brent начала расти еще 23 марта и даже, несмотря на падение цена на 1,05% против предыдущего торгового дня все еще держится выше 120 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.

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Что касается нефти марки WTI, то она тоже держится на достаточно высоких позициях – 113,95 доллара за баррель на нью-йоркской товарной бирже NYMEX.

Цена более чем в 200 долларов за баррель

Эксперты в нефтяном секторе прогнозируют подъем мировых цен на нефть выше 200 долларов за баррель. Это может произойти из-за мирового бойкотирования российских энергоносителей из-за войны России на территории Украины и отсутствия альтернативных источников поставок.

Я думаю, Европа теряет российские поставки навсегда. Цены на нефть могут достичь 250 за баррель в этом году, что вдвое выше текущих уровней,

– заявила основательница хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана.

Обратите внимание! По данным Bloomberg, китайские государственные нефтяные компании начали тайно скупать дешевую российскую нефть, как и независимые нефтепереработчики.

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Почему цена нефти растет

Внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза по вопросам сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Президент США Джо Байден отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что уже 25 марта США и ЕС могут объявить о достигнутом соглашении.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что стороны намерены согласовать наращивание поставок природного газа и водорода из США в Европу.

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