Минэнерго США допустили, что стоимость одного барреля нефти Brent в 2050 году может составить 173 доллара.

Источник: The Bell

В ежегодном прогнозе управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 2021 год, предполагает, что стоимость одного барреля нефти Brent в 2050 году по самым оптимистичным прогнозом может составлять 173 доллара.

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Цены на нефть Brent: детали

С начала 2021 года цена на нефть Brent выросла на 15,6% и сейчас составляет 59 долларов за баррель.

В ежегодном отчете Минэнерго США предположило три сценария роста цен за баррель в 2021 году:

оптимистичный – 173 доллары,

базовый – 95 долларов,

низкий рост цен – 48 долларов.

К началу пандемии коронавируса, в конце января 2020 года, Минэнерго тоже делало прогнозы и также рассматривало три сценария. Тогда EIA предполагали, что цена за баррель нефти Brent в 2020 году будет при:

оптимистичном – 183 доллара,

базовом – 105 долларов,

негативном – 46 долларов.

Стоит отметить, что Минэнерго США делало прогноз учитывая курс американской валюты по состоянию на 2019 год.

Прогнозы Минэнерго

Минэнерго также ожидает в краткосрочной и среднесрочной перспективе более медленный рост цен на сырье, чем предполагалось в обзоре 2020 года. Как бы то ни было, прогнозы для энергетического рынка очень неопределенные, подчеркивают аналитики. В базовом сценарии добыча нефти в США вернется на уровень 2019 года, то есть до пандемии, к 2023 году.