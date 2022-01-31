Цена нефти

Нефть марки Brent подорожала на 92 цента или на 1% до 90,95 доллара за баррель в 00:51 по Гринвичу после роста сырья в пятницу (27 января) на 69 центов.

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Нефть марки WTI подорожала на 99 центов, или 1,1%, до 87,81 доллара за баррель, подорожав в пятницу (27 января) на 21 цент.

Следует отметить, что цена нефти Brent и WTI растет уже шестую неделю подряд. Напомним! Цены на нефть марки Brent 27 января впервые с 2014 превысили уровень в 90 долларов за баррель.

Почему цена нефти растет

Аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава отметил, что цены на нефть толкают вверх беспокойство по поводу возможного дефицита предложения и геополитические риски.

Основная обеспокоенность по поводу глобального дефицита предложения в сочетании с сохранившимися геополитическими рисками заставила рынок начать неделю на сильной ноте,

– поделился Тадзава.

По словам аналитика, цены продолжат рост в ожидании того, что ОПЕК+ сохранит действующую политику постепенного увеличения добычи. Речь идет о добыче на уровне плановых 400 баррелей в сутки.

Еще одной причиной, влияющей на рост цен на нефть, является напряженность в отношениях между Западом и Россией . Возможное нападение России на Украину тоже провоцирует опасения, что поставки энергоресурсов в Европу могут быть нарушены.

Какой будет цена нефти: прогноз аналитика

Brent останется выше 90 долларов,

WTI приблизится к 90 долларов.

Обратите внимание! НБУ недавно ухудшил прогноз касательно стоимости нефти марки Brent. Регулятор прогнозирует, что по результатам 2022 среднегодовая цена сырья составит 74 доллара за баррель. Также Нацбанк ухудшил прогноз и относительно стоимости газа, больше об этом рассказывали здесь.