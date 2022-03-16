Цена на нефть в среду, 16 марта, выросла более чем на 1 доллар, восстановившись от предыдущего падения. Главный фактор влияния – война России в Украине, которая продолжает влиять на финансовые рынки.

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Цены на нефть снова выросли

Фьючерсы на марку нефти Brent подорожали на 97 центов или на 1% до 100,88 доллара за баррель. В то время как цена американской нефти WTI выросла на 45 центов или 0,5% до 96,89 доллара за баррель.

Обе марки нефти ранее упали в цене более чем на 1 доллар: нефть марки Brent упала до 98,86 доллара за баррель, а WTI – до 94,90 доллара за баррель. На момент создания этого материала стоимость черного золота, согласно Bloomberg , составляет:

Brent – ​​102,98 доллара за баррель;

WTI – 98,69 доллара за баррель.

Фактор Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что позиции Украины и России на переговорах звучат более реалистично , однако нужно больше времени.

Поэтому трейдеры ждут новых подсказок от переговоров о прекращении огня после двухдневной распродажи на нефтяных рынках. Тем не менее, стоимость нефти может продолжать оставаться под давлением, поскольку высокая инфляция в конечном итоге затормозит экономический рост и ослабит спрос, по словам аналитика.